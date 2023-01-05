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Атлетико просит за аренду Феликса до конца сезона в 3 раза больше, чем предлагает Юнайтед

Трансферы
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Рискованно для "Манчестер Юнайтед"

Атлетико просит за аренду Феликса до конца сезона в 3 раза больше, чем предлагает Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" стремиться подписать Жоау Феликса. "Атлетико" Мадрид просит за аренду игрока до конца сезона без права выкупа 12-13 миллионов евро.

При этом "Юнайтед" предлагает всего 4 миллиона евро и берет обязательства по зарплате на себя.

Ранее сообщалось, что Феликс хочет наконец покинуть "Атлетико" после многочисленных невыполненных обещаний дать ему больше игрового времени. До чемпионата мира считалось, что Жоау только 5-я опция в атаке для Симеоне.

В этом сезоне Феликс провел за "Атлетико" 19 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Он проявил себя лучше за сборную Португалии на чемпионате мира, забив Гане (3:2) и отдав 2 голевые в матче со Швейцарией (6:1). Жоау также забил в Ла Лиге против "Эльче" (2:0) сразу после возвращения с Мундиаля.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Жоау Феликс
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Источник:
relevo.com

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