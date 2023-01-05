Клуб ностальгии. Криштиану хочет, чтобы Аль-Наср подписал Пепе

Криштиану Роналду хочет, чтобы "Аль-Наср" подписал своего партнера по сборной Португалии – защитника Пепе, сообщает Marca. Нападающий уже общался об этом с руководством.

Пепе в феврале исполняется 40 лет, а его контракт с "Порту" истекает уже летом. Сообщается, что "Аль-Наср" работает над тем, чтобы подписать португальца в качестве свободного агента.

Также ранее сообщалось, что саудиты следят за Серхио Рамосом и Лукой Модричем. Хорват якобы отказался от перехода в "Аль-Наср" этой зимой, так как рассчитывает ещё как минимум на сезон остаться в Мадриде.

Серхио Рамос проводит сезон лучше, чем в прошлом году и рассчитывает добиться успеха в "ПСЖ". Тем не менее, всё может быстро поменяться.

Напомним, что в заявлке "Аль-Насра" нет места даже для Криштиану. В саудовской лиге есть лимит на легионеров – 8 человек, а Роналду девятый.