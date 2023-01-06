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Проблемы для Мудрика. Челси может подписать Маркуса Тюрама

Трансферы
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У обоих претендентов на Мишу появились альтернативы

Проблемы для Мудрика. Челси может подписать Маркуса Тюрама

Фото: Players Bio

Новина українською

"Челси" интересуется нападающим "Боруссии" Менхенгладбах Маркусом Тюрамом. Его контракт с клубом истекает летом, но "синие" готовы оформить трансфер уже в январе.

Переход все же не будет легким, так как игроком сборной Франции интересуются в "МЮ", "Интере" и "Баварии".

В этом сезоне Тюрам провел за "Боруссию" 17 матчей, забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 32 миллиона евро.

Важно отметить, что "Челси" недавно включился в гонку за Мудриком и Тюрам может быть дополнительным рычагом у "синих", чтобы не переплачивать за украинца. Подобный рычаг появился и у "Арсенала" – это вингер "Брайтона" Каору Митома, за которого точно придется отдать меньше, чем за Михаила.

В то же время, "Челси" может подписать как Мудрика, так и Тюрама. Маркус выступает на позиции вингера в сборной Франции, но в клубе играет центрального нападающего. С этой позицией у "Челси" проблемы.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Челси (Лондон) Маркус Тюрам
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Источник:
footmercato.net

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Комментарии (3)
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meser81 (Кам'янець)
06.01.2023 в 17:33
Проблема у Мудрика одна - "Шахтар". Як і у всіх інших вихованців цього клубу.
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kalan-86 (Анкара)
06.01.2023 в 17:17
Взагалі, Челсі останнім часом 100% збирається купувати всіх гравців, при чому за будь які гроші. Але як Енцо Фернандесом, може вони просто задурюють голови всім футболістам, а потім пропонують набагато меншу суму?
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alex.belogubko (одесса)
06.01.2023 в 17:11
берите Тюрана дешевле и опытней а Мудрик ещё поседит в ШД
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