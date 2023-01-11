Астон Вилла подписала защитника Бетиса. Эмери: Один из лучших крайних в последних сезонах Ла Лиги

"Астон Вилла" объявила о трансфере левого защитника "Бетиса" Алекса Морено. Бирмингемский клуб заплатил за 29-летнего испанца 13,5 миллионов евро.

"Алекс – хороший игрок, который может помочь нашей команде. Он был одним из лучших левых защитников Ла Лиги за последние несколько сезонов, и мы рады, что он здесь", – прокомментировал переход Унаи Эмери.

В этом сезоне Морено провел за "Бетис" 19 матчей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.

Морено завоевал в карьере чемпионство в Сегунде с "Райо" в 2018-м, а также выиграл с "Бетисом" Кубок Испании в прошлом году.