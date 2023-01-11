Астон Вилла подписала защитника Бетиса. Эмери: Один из лучших крайних в последних сезонах Ла Лиги
Эмери покупает футболистов с которыми лично знаком
Фото: avfc.co.uk
"Астон Вилла" объявила о трансфере левого защитника "Бетиса" Алекса Морено. Бирмингемский клуб заплатил за 29-летнего испанца 13,5 миллионов евро.
"Алекс – хороший игрок, который может помочь нашей команде. Он был одним из лучших левых защитников Ла Лиги за последние несколько сезонов, и мы рады, что он здесь", – прокомментировал переход Унаи Эмери.
В этом сезоне Морено провел за "Бетис" 19 матчей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.
Морено завоевал в карьере чемпионство в Сегунде с "Райо" в 2018-м, а также выиграл с "Бетисом" Кубок Испании в прошлом году.
Популярное сейчас
- Усик: Хочу, чтобы свинособаки меня слышали. РФ — это враг Украины. Идите домой
- Реал Мадрид - Валенсия. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 11.01.2023
- Польша готова передать Украине роту танков Leopard
- Ньюкасл сделал предложение нападающему Боруссии Дортмунд
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО