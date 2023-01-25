Конкурент Роналду: воспитанник Барселоны перешел в Саудовскую Аравию

"Аль-Фатех" подписал на првах свободного агента воспитанника "Барселоны" Кристиана Тельо. 31-летний вингер провел полгода в "ФК Лос Анжелес".

В США Тельо 5 раз выходил на поле и ему не удалось отметиться результативными действиями. До этого Кристиан 5 лет провел в "Бетисе", покинув "Барселону" за 4 миллиона евро в 2017-м.

Во времена аренды в "Порту" (2014-2016) Кристиан считался одним из самых перспективных воспитанников Ла Масии. Тем не менее, за арендой в "Порту" последовали несколько аренд в "Фиорентину", где испанцу не удалось показать всё, на что он способен.

"Аль-Фатех" идет на 6-м месте в лиге Саудовской Аравии. Уже 3-го февраля клубу предстоит сыграть против "Аль-Насра" (17:00).