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Дзаньоло подписал контракт с Галатасараем. Он может стать самым дорогим трансфером в истории турецкой Суперлиги

Трансферы
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Контракт предусматривает отступные

Дзаньоло подписал контракт с Галатасараем. Он может стать самым дорогим трансфером в истории турецкой Суперлиги

Новина українською

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло уже перешел в "Галатасарай", осталось официально объявить о трансфере. Инсайдеры сообщают, что турецкая сторона отдаст за итальянца 15+5 миллионов евро.

Таким образом полузащитник может стать самым дорогим трансфером в истории турецкой Супрерлиги. Рекорд принадлежит Марио Жарделю, которого в сезоне 2000/2001 "Галатасарай" подписал из "Порту" за 17 миллионов евро.

Также сообщается, что футболист подпишеьт контракт до 2027-го, а в соглашении будет опция выкупа за 35 миллионов евро.

Напомним, что Дзаньоло уходит из "Ромы" из-за давления фанатов, после того как он потребовал у клуба трансфер этой зимой. Им интересовались "Милан" и "Борнмут", но обе сделки в итоге сорвались.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Рома (Рим) Николо Дзаньоло
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