Дзаньоло подписал контракт с Галатасараем. Он может стать самым дорогим трансфером в истории турецкой Суперлиги
Контракт предусматривает отступные
Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло уже перешел в "Галатасарай", осталось официально объявить о трансфере. Инсайдеры сообщают, что турецкая сторона отдаст за итальянца 15+5 миллионов евро.
Таким образом полузащитник может стать самым дорогим трансфером в истории турецкой Супрерлиги. Рекорд принадлежит Марио Жарделю, которого в сезоне 2000/2001 "Галатасарай" подписал из "Порту" за 17 миллионов евро.
Также сообщается, что футболист подпишеьт контракт до 2027-го, а в соглашении будет опция выкупа за 35 миллионов евро.
Напомним, что Дзаньоло уходит из "Ромы" из-за давления фанатов, после того как он потребовал у клуба трансфер этой зимой. Им интересовались "Милан" и "Борнмут", но обе сделки в итоге сорвались.
Told Nicolò Zaniolo has just signed as new Galatasaray player. Done deal, sealed also on contract side — valid until June 2027 with €35m release clause. ✅???????? #Galatasaray— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2023
Here we go confirmed. pic.twitter.com/WWdC8cp2qS
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