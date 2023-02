Дзаньоло подписал контракт с Галатасараем. Он может стать самым дорогим трансфером в истории турецкой Суперлиги

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло уже перешел в "Галатасарай", осталось официально объявить о трансфере. Инсайдеры сообщают, что турецкая сторона отдаст за итальянца 15+5 миллионов евро.

Таким образом полузащитник может стать самым дорогим трансфером в истории турецкой Супрерлиги. Рекорд принадлежит Марио Жарделю, которого в сезоне 2000/2001 "Галатасарай" подписал из "Порту" за 17 миллионов евро.

Также сообщается, что футболист подпишеьт контракт до 2027-го, а в соглашении будет опция выкупа за 35 миллионов евро.

Напомним, что Дзаньоло уходит из "Ромы" из-за давления фанатов, после того как он потребовал у клуба трансфер этой зимой. Им интересовались "Милан" и "Борнмут", но обе сделки в итоге сорвались.

Told Nicolò Zaniolo has just signed as new Galatasaray player. Done deal, sealed also on contract side — valid until June 2027 with €35m release clause. ✅???????? #Galatasaray



Here we go confirmed. pic.twitter.com/WWdC8cp2qS