СМИ: Месси согласился выступать в Саудовской Аравии, если будет получать больше Роналду

Отец Лионеля Месси попросил у "Аль-Хиляля" 600 миллионов евро зарплаты для своего сына, сообщает El Chiringuito. Аргентинец готов переехать в Саудовскую Аравию, если будет получать больше Криштиану Роналду.

Лионель ещё не договорился с "ПСЖ" о новом контракте и отклонил первое предложение парижан. Клуб был вынужден пойти на снижение зарплаты для аргентинца, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. "Парижу" необходимо снизить зарплатную ведомость на 30%.

Сообщалось, что до ЧМ в Катаре между Лионелем и руководством существовала договоренность о новом соглашении.

Напомним, что Роналду, с учетом всех дополнительных и спонсорских обязанностей будет получать в "Аль-Насре" около 200 миллионов евро.