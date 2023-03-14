СМИ: Месси согласился выступать в Саудовской Аравии, если будет получать больше Роналду
Отличная сделка для аргентинца
Фото: twitter.com/PSG_inside
Отец Лионеля Месси попросил у "Аль-Хиляля" 600 миллионов евро зарплаты для своего сына, сообщает El Chiringuito. Аргентинец готов переехать в Саудовскую Аравию, если будет получать больше Криштиану Роналду.
Лионель ещё не договорился с "ПСЖ" о новом контракте и отклонил первое предложение парижан. Клуб был вынужден пойти на снижение зарплаты для аргентинца, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. "Парижу" необходимо снизить зарплатную ведомость на 30%.
Сообщалось, что до ЧМ в Катаре между Лионелем и руководством существовала договоренность о новом соглашении.
Напомним, что Роналду, с учетом всех дополнительных и спонсорских обязанностей будет получать в "Аль-Насре" около 200 миллионов евро.
????"MESSI jugaría en ARABIA SAUDÍ si COBRA MÁS que CRISTIANO"— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 14, 2023
????"El padre de Leo le ha pedido 600 MILLONES € al Al-Hilal"
????EXCLUSIVA de @JaimeAstrain en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/RcwMwV2NCE
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