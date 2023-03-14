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СМИ: Месси согласился выступать в Саудовской Аравии, если будет получать больше Роналду

Трансферы
(2 голосов)

Отличная сделка для аргентинца

СМИ: Месси согласился выступать в Саудовской Аравии, если будет получать больше Роналду

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Отец Лионеля Месси попросил у "Аль-Хиляля" 600 миллионов евро зарплаты для своего сына, сообщает El Chiringuito. Аргентинец готов переехать в Саудовскую Аравию, если будет получать больше Криштиану Роналду.

Лионель ещё не договорился с "ПСЖ" о новом контракте и отклонил первое предложение парижан. Клуб был вынужден пойти на снижение зарплаты для аргентинца, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. "Парижу" необходимо снизить зарплатную ведомость на 30%.

Сообщалось, что до ЧМ в Катаре между Лионелем и руководством существовала договоренность о новом соглашении.

Напомним, что Роналду, с учетом всех дополнительных и спонсорских обязанностей будет получать в "Аль-Насре" около 200 миллионов евро.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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sasha1951 (Sausalito)
14.03.2023 в 16:54
И Олень будет уже говорить, что чемпионат Саудовской Аравии, это не верблюжий чемпионат, а 3-5 по силе в мире.
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