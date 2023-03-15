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Бавария будет пытаться договорится о меньшей стоимости выкупа для Канселу

Трансферы
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Экономные немцы

Бавария будет пытаться договорится о меньшей стоимости выкупа для Канселу

Фото: fcbayern.com

Новина українською

"Бавария" планирует в конце сезона сесть за стол переговоров с "Манчестер Сити", сообщает Кристиан Фальк. Мюнхенцы не собираются платить 70 миллионов квро суммы выкупа за арендованного Жоау Канселу.

В "Баварии" надеются сторговаться на меньшей сумме выкупа.

Напомним, что "Бавария" арендовала Канселу зимой, после того как у португальца возник конфликт с менеджером "Сити" Пепом Гвардиолой. Немецкий клуб подписал контракт до конца сезона, но защитник вряд ли вернется в стан "горожан" после конфликта.

После аренды португалец провел за "Баварию" 8 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Жоау Канселу
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