Бавария будет пытаться договорится о меньшей стоимости выкупа для Канселу
Экономные немцы
Фото: fcbayern.com
"Бавария" планирует в конце сезона сесть за стол переговоров с "Манчестер Сити", сообщает Кристиан Фальк. Мюнхенцы не собираются платить 70 миллионов квро суммы выкупа за арендованного Жоау Канселу.
В "Баварии" надеются сторговаться на меньшей сумме выкупа.
Напомним, что "Бавария" арендовала Канселу зимой, после того как у португальца возник конфликт с менеджером "Сити" Пепом Гвардиолой. Немецкий клуб подписал контракт до конца сезона, но защитник вряд ли вернется в стан "горожан" после конфликта.
После аренды португалец провел за "Баварию" 8 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Bayern will definitely not trigger João Cancelo's €70m option to buy. The club would sit down with Manchester City and try to negotiate a lower fee [@cfbayern] pic.twitter.com/yOaTHXaThq— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 15, 2023
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