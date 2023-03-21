Тоттенхэм, Милан и Интер претендуют на форварда Зальцбурга

Нападающий "Зальцбурга" Ноа Окафор хочет сменить клуб. На 22-летнего швейцарца претендуют "Тоттенхэм", "Интер" и "Милан".

Сообщается, что форвард не собирается вести переговоры о продлении контракта с клубом, который истекает летом 2024-го. Флориан Плеттенберг оценивает трансфер игрока в 20-25 миллионов евро.

Ноа пришел в "Зальцбург" из "Базеля" в 2020-м. За 2,5 года в клубе он провел 108 матчей и 38 раз отличился забитым голом.

Окафор провел в этом сезоне 30 матчей, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.