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Тоттенхэм, Милан и Интер претендуют на форварда Зальцбурга

Трансферы
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Усиление под глубину состава

Тоттенхэм, Милан и Интер претендуют на форварда Зальцбурга

Фото: twitter.com/RedBullSalzburg

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Нападающий "Зальцбурга" Ноа Окафор хочет сменить клуб. На 22-летнего швейцарца претендуют "Тоттенхэм", "Интер" и "Милан".

Сообщается, что форвард не собирается вести переговоры о продлении контракта с клубом, который истекает летом 2024-го. Флориан Плеттенберг оценивает трансфер игрока в 20-25 миллионов евро.

Ноа пришел в "Зальцбург" из "Базеля" в 2020-м. За 2,5 года в клубе он провел 108 матчей и 38 раз отличился забитым голом.

Окафор провел в этом сезоне 30 матчей, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Милан
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