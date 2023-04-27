Тухель впечатлен качествами Каземиро и хотел бы подписать его
Менеджер хочет усилить полузащиту
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель впечатлен качествами полузащитника "Манчестер Юнайтед" Карлоса Каземиро, сообщает Bild. Если подписать бразильца не удастся, он хочет видеть в команде игрока с аналогичными качествами.
Немец хочет, чтобы клуб приобрел оборонительного полузащитника, который играл бы "шестерку". Так в команде хотят разгрузитбь Киммиха, которого видят в роли "восьмерки".
Напомним, что не так давно стало известно об интересе "Баварии" к Матео Ковачичу из "Челси", который также выступает в роли "шестерки". Вероятно, хорват станет альтернативой, если не удастся подписать Каземиро.
В этом сезоне бразильский хавбек провел за "МЮ" 44 матча, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего хавбека в 50 миллионов евро.
Прошлым летом Каземиро перешел в "МЮ" из "Реала" за 70 миллионов евро.
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