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Тухель впечатлен качествами Каземиро и хотел бы подписать его

Трансферы
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Менеджер хочет усилить полузащиту

Тухель впечатлен качествами Каземиро и хотел бы подписать его

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель впечатлен качествами полузащитника "Манчестер Юнайтед" Карлоса Каземиро, сообщает Bild. Если подписать бразильца не удастся, он хочет видеть в команде игрока с аналогичными качествами.

Немец хочет, чтобы клуб приобрел оборонительного полузащитника, который играл бы "шестерку". Так в команде хотят разгрузитбь Киммиха, которого видят в роли "восьмерки".

Напомним, что не так давно стало известно об интересе "Баварии" к Матео Ковачичу из "Челси", который также выступает в роли "шестерки". Вероятно, хорват станет альтернативой, если не удастся подписать Каземиро.

В этом сезоне бразильский хавбек провел за "МЮ" 44 матча, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего хавбека в 50 миллионов евро.

Прошлым летом Каземиро перешел в "МЮ" из "Реала" за 70 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Карлос Каземиро
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Источник:
kicker.de

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
27.04.2023 в 19:47
Як це він хоче підписати гравця, який тільки но перейшов до Ман.Юнайтед і котрим повністю там задоволені? Тухель що, не в цій реальності живе?
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