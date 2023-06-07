  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Инсайдер Романо: Месси переходит в Интер Майами. Игрок договорился с клубом Бэкхема
В тренде

Инсайдер Романо: Месси переходит в Интер Майами. Игрок договорился с клубом Бэкхема

Трансферы
(1 голосов)

"Барселона" и "Аль-Хиляль" не у дел

Инсайдер Романо: Месси переходит в Интер Майами. Игрок договорился с клубом Бэкхема

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" Майами договорился о переходе Лионеля Месси, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Месси объявит о трансфере в ближайшие часы.

Игрок не перейдет ни в "Барселону", ни в "Аль-Хиляль".

Сообщалось, что Месси нравится уровень МЛС, перспектива жить в Майми, а также отсутствие давлени, которое есть в европейских топовых лигах. Ему не понравилась реакция фанатов "ПСЖ" в конце сезона.

Напомним, что Месси покинул "ПСЖ" в качестве свободного агента. Он не захотел продлевать контракт с клубом.

По теме
yellow-arrow
Месси выбрал Интер Майами. Он не захотел ждать, чтобы подписать контракт с Барселоной
yellow-arrow
Бавария выделила на трансферы летом 150 миллионов евро
yellow-arrow
Игрок Челси близок к тому, чтобы стать одноклубником Бензема. Саудовцы обещают хавбеку сумасшедший контракт
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
07.06.2023 в 20:07
Кривцов охуєїть
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде