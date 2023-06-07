Инсайдер Романо: Месси переходит в Интер Майами. Игрок договорился с клубом Бэкхема
"Барселона" и "Аль-Хиляль" не у дел
Getty Images / Global Images Ukraine
"Интер" Майами договорился о переходе Лионеля Месси, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Месси объявит о трансфере в ближайшие часы.
Игрок не перейдет ни в "Барселону", ни в "Аль-Хиляль".
Сообщалось, что Месси нравится уровень МЛС, перспектива жить в Майми, а также отсутствие давлени, которое есть в европейских топовых лигах. Ему не понравилась реакция фанатов "ПСЖ" в конце сезона.
Напомним, что Месси покинул "ПСЖ" в качестве свободного агента. Он не захотел продлевать контракт с клубом.
???????? BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023
???????? Messi will play in MLS. No more chances for Barcelona/Al Hilal despite trying to make it happen.
???????????????? ???????? ????????#Messi #MLS pic.twitter.com/OTYWIlEzNc
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