Саудовские клубы несколько раз встречались с Софияном Амрабатом

"Аль-Хиляль" провел несколько встреч с полузащитном "Фиорентины" Софияном Амрабатом. На встречах также присутствовал брат опорника – Нордин Амрабат.

Сообщается, что приоритет футболиста – остаться в Европе. Игрок уже договорился об условиях личного контракта с "Атлетико" Мадрид.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Нордина хотела "Барса", но отказалась от футболиста, так как подписала Илкая Гюндогана. "Фиалки" могут запросить около 35 миллионов евро за трансфер игрока.

