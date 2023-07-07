Саудовские клубы несколько раз встречались с Софияном Амрабатом
"Атлетико" и "МЮ" также хотят его
Фото: @acffiorentina
"Аль-Хиляль" провел несколько встреч с полузащитном "Фиорентины" Софияном Амрабатом. На встречах также присутствовал брат опорника – Нордин Амрабат.
Сообщается, что приоритет футболиста – остаться в Европе. Игрок уже договорился об условиях личного контракта с "Атлетико" Мадрид.
Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что Нордина хотела "Барса", но отказалась от футболиста, так как подписала Илкая Гюндогана. "Фиалки" могут запросить около 35 миллионов евро за трансфер игрока.
????EXCL : ???????????? #SerieA |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 7, 2023
◉ Al-Ahli SC are insisting in the last few days to sign Sofyan Amrabat from Fiorentina.
◉ Several meeting took place with his brother, Nordin Amarabt, who is involved in the deal.
◉ Sofyan Amrabat's priority remains Europe.
W @HanifBerkane… pic.twitter.com/UnphNto4L4
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