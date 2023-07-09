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Бавария может продать Горетцку, если поступит хорошее предложение. Второй шестеркой хотят сделать Лаймера

Трансферы
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Не спелись с Тухелем

Бавария может продать Горетцку, если поступит хорошее предложение. Второй шестеркой хотят сделать Лаймера

Новина українською

"Бавария" готова рассмотреть предложения по Леону Горетцке. Игроку тяжело выступать при Томасе Тухеле.

В клубе рассматривают как вторую "шестерку" на поле Конрада Лаймера, а Горетцку при поступлении хорошего предложения могут продать.

Отмечается, что сам футболист готов бороться за место в составе и не хочет уходить.

Горетцка пришел в "Баварию" из "Шальке" в 2018-м и с тех пор был основным полузащитником в команде. В минувшем сезоне он сыграл в 40 поединках "мюнхенцев", забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 45 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Леон Горецка
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