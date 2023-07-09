Бавария может продать Горетцку, если поступит хорошее предложение. Второй шестеркой хотят сделать Лаймера
Не спелись с Тухелем
"Бавария" готова рассмотреть предложения по Леону Горетцке. Игроку тяжело выступать при Томасе Тухеле.
В клубе рассматривают как вторую "шестерку" на поле Конрада Лаймера, а Горетцку при поступлении хорошего предложения могут продать.
Отмечается, что сам футболист готов бороться за место в составе и не хочет уходить.
Горетцка пришел в "Баварию" из "Шальке" в 2018-м и с тех пор был основным полузащитником в команде. В минувшем сезоне он сыграл в 40 поединках "мюнхенцев", забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 45 миллионов евро.
#Goretzka darf den #FCBayern bei einem passenden Angebot verlassen. Im Verein ist bekannt, dass er unter Tuchel einen schweren Stand hat. Er selbst will sich aber trotzdem durchbeißen. Intern gibt es - Stand jetzt - die Überlegung, #Laimer auf die Doppel-6 zu stellen. @mano_bonke— Philipp Kessler (@kessler_philipp) July 9, 2023
Популярное сейчас
- Два игрока украинской молодежки вошли в символическую сборную Евро-2023 по версии SofaScore
- Единственный испанский обладатель Золотого мяча и бывший игрок Интера и Барселоны скончался в возрасте 88 лет
- Мистер и миссис Левандовские. Роберт с женой зажгли на танцполе - ВИДЕО
- Хейлунд – приоритетный кандидат на подписание в атаку для тен Хага
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
- Роман Григорчук получил новый статус