Официально: Бавария подписала Ким Мин Чжэ. Контракт на 5 лет
Долгожданный переход
Фото: @sscnapoli
"Бавария" подписала защитника "Наполи" Ким Мин Чжэ. 26-летний фуллбек подписал контракт до лета 2028-го.
Сообщается, что защитник сборной кореи будет выступать под 3-м номмером.
Считается, что "Бавария" заплатит 50 миллинов евро за защитника "Наполи" – это отступные, которые прописаны в его контракте. Transfermarkt оцеинвает фуллбека в 60 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпион Италии провел за "Наполи" 45 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Made for ???????????? — made for ????????????! ????⚪ #ServusMinjae #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/aJs1KrqZWT— FC Bayern München (@FCBayern) July 18, 2023
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