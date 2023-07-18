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Официально: Бавария подписала Ким Мин Чжэ. Контракт на 5 лет

Трансферы
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Долгожданный переход

Официально: Бавария подписала Ким Мин Чжэ. Контракт на 5 лет

Фото: @sscnapoli

Новина українською

"Бавария" подписала защитника "Наполи" Ким Мин Чжэ. 26-летний фуллбек подписал контракт до лета 2028-го.

Сообщается, что защитник сборной кореи будет выступать под 3-м номмером.

Считается, что "Бавария" заплатит 50 миллинов евро за защитника "Наполи" – это отступные, которые прописаны в его контракте. Transfermarkt оцеинвает фуллбека в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпион Италии провел за "Наполи" 45 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Наполи (Неаполь) Ким Мин Чжэ
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Источник:
fcbayern.com

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