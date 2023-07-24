Ювентус ведет переговоры с Барселоной об аренде Кессье

"Ювентус" ведет переговоры об аренде на сезон Франка Кессье из "Барселоны". Клубы постепенно двигаются в сторону согласия в переговорах.

Это будет аренда с правом выкупа контракта за 15 миллионов евро и теперь клубы обсуждают условия, при которых она превратится в обязательство.

В прошлом сезоне Франк был одним из ключевых полузащитников "Барселоны". Хавбек забил в ворота "Реала" и провел 43 матча.

Тем не менее, клуб подписал Илкая Гюндогана и Ореоля Ромеу и Кесси постепенно становится все меньше места в основе команды. Также из команды никуда не делись Френки де Йонг, Педри и Гави.

Портал Transfermrakt оценивает 26-летнего ивуарийца в 25 миллионов евро.