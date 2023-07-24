Ювентус ведет переговоры с Барселоной об аренде Кессье
Нет места для полузащитников
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Ювентус" ведет переговоры об аренде на сезон Франка Кессье из "Барселоны". Клубы постепенно двигаются в сторону согласия в переговорах.
Это будет аренда с правом выкупа контракта за 15 миллионов евро и теперь клубы обсуждают условия, при которых она превратится в обязательство.
В прошлом сезоне Франк был одним из ключевых полузащитников "Барселоны". Хавбек забил в ворота "Реала" и провел 43 матча.
Тем не менее, клуб подписал Илкая Гюндогана и Ореоля Ромеу и Кесси постепенно становится все меньше места в основе команды. Также из команды никуда не делись Френки де Йонг, Педри и Гави.
Портал Transfermrakt оценивает 26-летнего ивуарийца в 25 миллионов евро.
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