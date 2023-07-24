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Марсель хочет подписать защитника Барселоны: на выбор двое

Трансферы
(1 голосов)

Лангле или Гарсия

Марсель хочет подписать защитника Барселоны: на выбор двое

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель" интересуется защитниками "Барселоны" Эриком Гарсией и Клеманом Лангле. Французы уже связались с "сине-гранатовыми" для обсуждения сделки.

У француза высокая зарплата и его подписать будет сильно сложнее. Он не пойдет на снижение зарплаты, так как у него есть более выгодные предложения, в том числе из АПЛ. За Лангле "Барса" ожидает получить хотя 15 миллионов евро.

Гарсию "Барса" готова отпустить и в аренду. Тем не менее, он хотел бы остаться в команде.

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В статье: Барселона Марсель Клеман Лангле
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Источник:
sport.es

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