Марсель хочет подписать защитника Барселоны: на выбор двое
Лангле или Гарсия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" интересуется защитниками "Барселоны" Эриком Гарсией и Клеманом Лангле. Французы уже связались с "сине-гранатовыми" для обсуждения сделки.
У француза высокая зарплата и его подписать будет сильно сложнее. Он не пойдет на снижение зарплаты, так как у него есть более выгодные предложения, в том числе из АПЛ. За Лангле "Барса" ожидает получить хотя 15 миллионов евро.
Гарсию "Барса" готова отпустить и в аренду. Тем не менее, он хотел бы остаться в команде.
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Источник:sport.es
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