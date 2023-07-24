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Известна сумма, которую Аль-Хилаль предлагает Гризманну

Трансферы
(1 голосов)

40 миллионов евро

Известна сумма, которую Аль-Хилаль предлагает Гризманну

Новина українською

"Аль-Хиляль" предлагает Антуан Гризманну 40 миллионов евро за сезон. Контракт француза с "Атлетико" истекает летом 2026-го.

При этом "Аль-Хиляль" хочет подписать Мбаппе за 300 миллионов евро и заплатить ему 700 миллионов за один сезон.

В прошлом сезоне Антуан Гризманн првоел за "Атлетико" 48 матчей, забил 16 голов и отдал 19 результативных передач. Транфсер игрока оценивается в 25 миллионов евро.

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В статье: Антони Гризманн Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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