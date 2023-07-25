Саудовская Аравия выделила 17 миллиардов фунтов на трансферы до 2030-го
На Мбаппе деньги есть
Getty Images / Global Images Ukraine
Министерство спорта Саудовской Аравии выделило 17 миллиардов фунтов на трансферы до 2030-го. Килиан Мбаппе не был специально прописан в план на это лето.
При этом, так как "Аль-Хиляль" упустил возможность подписать Лионеля Месси, у него есть возмонжость оформить транфсер ещё одной звезды. В клубе думали над Неймаром и ЛукОЙ Модриче.
Также в 2024-м клуб планирует подписать Роберта Левандовского, но поляк говорит, что сейчас вообще не думает о Саудовской Аравии.
В "Аль-Хиляле" знали, что Мбаппе может стать доступным в ближайшие недели и были готовы к быстрым решениям.
Считается, что "Аль-Хиляль" готов подписать Мбаппе даже на год и отпустить его в 2024-м бесплатно в "Реал". Клуб заплатит почти 300 миллионов "ПСЖ" и 700 миллионов Мбаппе, с учетом всех бонусов.
The Ministry of Sport have allocated £17bn on Saudi Pro League transfers between now and 2030.???? pic.twitter.com/pVUzCwEnj5— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 24, 2023
Популярное сейчас
- Динамо – чемпион летних сборов, форвард Черноморца – лучший бомбардир. Итоговая таблица спаррингов клубов УПЛ
- Соперники для Ворсклы, Динамо и не только. Сформировались все пары третьего раунда отбора Лиги конференций
- Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
- Барселона попытается подписать Мбаппе. В клубе придумали схему
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
Новости по теме
- 07:24 Зарубежные Мудрик зажег на сборах, Коноплянка не хочет в УПЛ. Главные новости за 23-е июля
- 11:54 Зарубежные От самого дорогого трансфера Шахтера до посредственности в Панатинаикосе: кем стал Бернард
- 20:33 Зарубежные Переход Фабиньо в Саудовскую Аравию может сорваться из-за его домашних питомцев