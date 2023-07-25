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Саудовская Аравия выделила 17 миллиардов фунтов на трансферы до 2030-го

Трансферы
(1 голосов)

На Мбаппе деньги есть

Саудовская Аравия выделила 17 миллиардов фунтов на трансферы до 2030-го

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство спорта Саудовской Аравии выделило 17 миллиардов фунтов на трансферы до 2030-го. Килиан Мбаппе не был специально прописан в план на это лето.

При этом, так как "Аль-Хиляль" упустил возможность подписать Лионеля Месси, у него есть возмонжость оформить транфсер ещё одной звезды. В клубе думали над Неймаром и ЛукОЙ Модриче.

Также в 2024-м клуб планирует подписать Роберта Левандовского, но поляк говорит, что сейчас вообще не думает о Саудовской Аравии.

В "Аль-Хиляле" знали, что Мбаппе может стать доступным в ближайшие недели и были готовы к быстрым решениям.

Считается, что "Аль-Хиляль" готов подписать Мбаппе даже на год и отпустить его в 2024-м бесплатно в "Реал". Клуб заплатит почти 300 миллионов "ПСЖ" и 700 миллионов Мбаппе, с учетом всех бонусов.

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В статье: Саудовская Аравия
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