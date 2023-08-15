Официально: Неймар перешел в Аль-Хиляль
Контракт на 2 года с опцией продления еще на год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Хиляль" объявил о подписании контракта с Неймаром. Бразилец подпишет контракт на два сезона с опцией продления ещё на год.
"ПСЖ" получит за Неймара 90 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может вырасти до 120 миллионов. Сам Неймар будет получать в Саудовской Аравии 160 млн евро за сезон.
Неймар провел в "ПСЖ" шесть лет. За это время он принял участие в 173 матчах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач.
Ранее сообщалось, что бразилец категорически не хочет выступать в Саудовской Аравии. Главной целью Неймара была "Барселона", но чемпион Испании не мог себе позволить этот трансфер. Неймара предлагали "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Баварии" и "Реалу", но все они по разным причинам отказались от этого трансфера.
“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI ????”@neymarjr #AlHilal— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023
pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ
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