Официально: Неймар перешел в Аль-Хиляль

"Аль-Хиляль" объявил о подписании контракта с Неймаром. Бразилец подпишет контракт на два сезона с опцией продления ещё на год.

"ПСЖ" получит за Неймара 90 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может вырасти до 120 миллионов. Сам Неймар будет получать в Саудовской Аравии 160 млн евро за сезон.

Неймар провел в "ПСЖ" шесть лет. За это время он принял участие в 173 матчах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач.

Ранее сообщалось, что бразилец категорически не хочет выступать в Саудовской Аравии. Главной целью Неймара была "Барселона", но чемпион Испании не мог себе позволить этот трансфер. Неймара предлагали "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Баварии" и "Реалу", но все они по разным причинам отказались от этого трансфера.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI ????”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ