Официально: К Роналду и Мане едет Отавио из Порту

"Аль-Наср" объявил о подписании Отавио из "Порту". За португальца заплатили 60 миллионов евро, согласно информации Фабрицио Романо.

Отавио присоединится к Садио Мане, Алексу Теллесу, Марсело Брозовичу и Секо Фофане, которые приехали из Европы этим летом.

Отавио был качественным 28-летним полузащитником. В прошлом сезоне он провел 44 матча, забил 7 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 35 миллионов евро.

Otávio, is one of us ????

أوتاڤيو .. أصبح واحدًا منّا! ????#اوتافيو_نصراوي pic.twitter.com/mC4ihaWItU