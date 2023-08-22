Официально: К Роналду и Мане едет Отавио из Порту
Очередной хороший полузащитник едет в Саудовскую Аравию
Фото: Getty Images
"Аль-Наср" объявил о подписании Отавио из "Порту". За португальца заплатили 60 миллионов евро, согласно информации Фабрицио Романо.
Отавио присоединится к Садио Мане, Алексу Теллесу, Марсело Брозовичу и Секо Фофане, которые приехали из Европы этим летом.
Отавио был качественным 28-летним полузащитником. В прошлом сезоне он провел 44 матча, забил 7 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 35 миллионов евро.
Otávio, is one of us ????— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 22, 2023
أوتاڤيو .. أصبح واحدًا منّا! ????#اوتافيو_نصراوي pic.twitter.com/mC4ihaWItU
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