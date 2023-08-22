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Официально: К Роналду и Мане едет Отавио из Порту

Трансферы
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Очередной хороший полузащитник едет в Саудовскую Аравию

Официально: К Роналду и Мане едет Отавио из Порту

Фото: Getty Images

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"Аль-Наср" объявил о подписании Отавио из "Порту". За португальца заплатили 60 миллионов евро, согласно информации Фабрицио Романо.

Отавио присоединится к Садио Мане, Алексу Теллесу, Марсело Брозовичу и Секо Фофане, которые приехали из Европы этим летом.

Отавио был качественным 28-летним полузащитником. В прошлом сезоне он провел 44 матча, забил 7 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 35 миллионов евро.

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В статье: Аль-Наср Порту (Португалия) Отавио
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