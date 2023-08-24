Челси подписал Дэвида Вашингтона из Сантоса за 20 миллионов евро
Финансового фэйр-плея нет
Фото: chelseafc.com
"Челси" объявил о подписании Дэвида Вашингтона из "Сантоса". "Синие" заплатят за бразильца 20 миллионов евро.
18-летний футболист подписал контракт до лета 2030-го.
В этом сезоне бразильского чемпионата Вашингтон провел 22 поединка и забил 6 голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.
Welcome to Chelsea, Deivid Washington! ???? pic.twitter.com/qwLuddBTK5— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2023
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