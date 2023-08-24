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Челси подписал Дэвида Вашингтона из Сантоса за 20 миллионов евро

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Челси подписал Дэвида Вашингтона из Сантоса за 20 миллионов евро

Фото: chelseafc.com

Новина українською

"Челси" объявил о подписании Дэвида Вашингтона из "Сантоса". "Синие" заплатят за бразильца 20 миллионов евро.

18-летний футболист подписал контракт до лета 2030-го.

В этом сезоне бразильского чемпионата Вашингтон провел 22 поединка и забил 6 голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.

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В статье: Челси (Лондон)
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