Каспер Шмейхель подписал контракт с бельгийским грандом
В качестве свободного агента
Фото: https://www.rsca.be/en/KasperSchmeichel
"Андерлехт" объявил о подписании контракта с Каспером Шмейхелем. Соглашение рассчитано на один сезон, но предусмотрена опция продления ещё на год.
Последний сезон Шмейхель провел в "Ницце". Датчанин сыграл 46 поединков, из которых 13 отстоял "на ноль".
До этого Шмейхель провел 11 лет в "Лестере", и с "лисами" он завоевал то самое легендарное чемпионство при Раньери.
При этом Шмейхель продолжает выступать за сборную Дании.
It’s official. ???????? Kasper Schmeichel joins Belgian record champion Royal Sporting Club Anderlecht. ????⚪ All info on https://t.co/RCdwJJMN5N pic.twitter.com/oEqJCTHyJn— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 5, 2023
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