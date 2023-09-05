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Каспер Шмейхель подписал контракт с бельгийским грандом

Трансферы
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В качестве свободного агента

Каспер Шмейхель подписал контракт с бельгийским грандом

Фото: https://www.rsca.be/en/KasperSchmeichel

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"Андерлехт" объявил о подписании контракта с Каспером Шмейхелем. Соглашение рассчитано на один сезон, но предусмотрена опция продления ещё на год.

Последний сезон Шмейхель провел в "Ницце". Датчанин сыграл 46 поединков, из которых 13 отстоял "на ноль".

До этого Шмейхель провел 11 лет в "Лестере", и с "лисами" он завоевал то самое легендарное чемпионство при Раньери.

При этом Шмейхель продолжает выступать за сборную Дании.

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В статье: Андерлехт (Брюссель) Каспер Шмейхель
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Источник:
rsca.be

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