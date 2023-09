Каспер Шмейхель подписал контракт с бельгийским грандом

"Андерлехт" объявил о подписании контракта с Каспером Шмейхелем. Соглашение рассчитано на один сезон, но предусмотрена опция продления ещё на год.

Последний сезон Шмейхель провел в "Ницце". Датчанин сыграл 46 поединков, из которых 13 отстоял "на ноль".

До этого Шмейхель провел 11 лет в "Лестере", и с "лисами" он завоевал то самое легендарное чемпионство при Раньери.

При этом Шмейхель продолжает выступать за сборную Дании.

It’s official. ???????? Kasper Schmeichel joins Belgian record champion Royal Sporting Club Anderlecht. ????⚪ All info on https://t.co/RCdwJJMN5N pic.twitter.com/oEqJCTHyJn