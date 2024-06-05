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Аль-Наср попытается оформить трансфер футболиста Ливерпуля, ПСЖ или Ювентуса

Трансферы
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Саудовский клуб продолжает мониторить европейский рынок

Аль-Наср попытается оформить трансфер футболиста Ливерпуля, ПСЖ или Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рыцари Неджда" ищут варианты для усиления вратарской позиции. Цель номер №1 – кипер "Ливерпуля" Алиссон. Добавим, что бразильца хочет подписать еще один аравийский коллектив.

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Если с мерсисайдцами не удастся прийти к согласию, то команда из Эр-Рияда перейдет к Плану Б. В качестве альтернативных вариантов фигурируют Войцех Щенсный (Ювентус) и Кейлор Навас (ПСЖ).

Наиболее вероятным выглядит потенциальное сотрудничество с 37-летним костариканцом, который за последние 2 сезона отыграл всего 8 поединков в составе парижан.

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Источник:
Nicolò Schira
Опубликовал: Александр Симченко
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