Аль-Наср начал переговоры с Ювентусом о подписании Щенсны
Игрок должен подумать
Фото: juventus.com
По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, "Аль-Наср" из Саудовской Аравии начал переговоры о подписании голкипера "Ювентуса" Войцеха Щенсны.
Итальянцы готовы на трансфер, ведь должны подписать вратаря "Монцы" Микеле Ди Грегорио за 18 миллионов евро. Также в ближайшее время начнутся переговоры о новом контракте с Маттия Перином.
Теперь решение за Щенсны. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го года. В текущем сезоне поляк провел за "Ювентус" 35 матчей. За туринцев он выступает 7 последних сезонов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Чемпионат Европы-2024. Магучих защищает титул чемпионки континента, Кохан борется за медали
- Украина U-23 – Япония U-19. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- 17-летний Эндрик на 90+6 минуте принес Бразилии победу в игре с Мексикой
- Аль-Наср попытается оформить трансфер футболиста Ливерпуля, ПСЖ или Ювентуса
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн