Аль-Наср начал переговоры с Ювентусом о подписании Щенсны

По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, "Аль-Наср" из Саудовской Аравии начал переговоры о подписании голкипера "Ювентуса" Войцеха Щенсны.

Итальянцы готовы на трансфер, ведь должны подписать вратаря "Монцы" Микеле Ди Грегорио за 18 миллионов евро. Также в ближайшее время начнутся переговоры о новом контракте с Маттия Перином.

Теперь решение за Щенсны. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го года. В текущем сезоне поляк провел за "Ювентус" 35 матчей. За туринцев он выступает 7 последних сезонов.