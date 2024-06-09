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Аль-Наср начал переговоры с Ювентусом о подписании Щенсны

Трансферы

Игрок должен подумать

Аль-Наср начал переговоры с Ювентусом о подписании Щенсны

Фото: juventus.com

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По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, "Аль-Наср" из Саудовской Аравии начал переговоры о подписании голкипера "Ювентуса" Войцеха Щенсны.

Итальянцы готовы на трансфер, ведь должны подписать вратаря "Монцы" Микеле Ди Грегорио за 18 миллионов евро. Также в ближайшее время начнутся переговоры о новом контракте с Маттия Перином.

Теперь решение за Щенсны. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го года. В текущем сезоне поляк провел за "Ювентус" 35 матчей. За туринцев он выступает 7 последних сезонов.

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Ювентус (Турин) Аль-Наср Войцех Щенсны
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Виктор Иванчук
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