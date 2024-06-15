Саудовский клуб хочет сделать переход Куртуа одним из самых дорогих трансферов вратарей в истории

Испанские СМИ сообщают о серьезном интересе к киперу "сливочных" от неназванной аравийской команды. Речь идет о предложении на сумму 70 млн евро, которое должно поступить обладателям Лиги чемпионов этим летом.

Впрочем, чемпион Ла Лиги, как и сам Тибо, скептически относятся к подобной сделке, а вратарь вряд ли будет спешить продолжать карьеру на Ближнем Востоке. Но все может измениться, когда саудиты перейдут к активным действиям.

32-летний бельгиец выступает в "Реале" с 2018 года (235 поединков).