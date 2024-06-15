  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Саудовский клуб хочет сделать переход Куртуа одним из самых дорогих трансферов вратарей в истории
В тренде

Саудовский клуб хочет сделать переход Куртуа одним из самых дорогих трансферов вратарей в истории

Трансферы

Бельгиец может покинуть Реал

Саудовский клуб хочет сделать переход Куртуа одним из самых дорогих трансферов вратарей в истории

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанские СМИ сообщают о серьезном интересе к киперу "сливочных" от неназванной аравийской команды. Речь идет о предложении на сумму 70 млн евро, которое должно поступить обладателям Лиги чемпионов этим летом.

Читайте также: Куртуа: За все надо благодарить Андрея Лунина

Впрочем, чемпион Ла Лиги, как и сам Тибо, скептически относятся к подобной сделке, а вратарь вряд ли будет спешить продолжать карьеру на Ближнем Востоке. Но все может измениться, когда саудиты перейдут к активным действиям.

32-летний бельгиец выступает в "Реале" с 2018 года (235 поединков).

По теме
yellow-arrow
Жоау Феликс: Мое желание понятно, я люблю Барселону и хочу остаться
yellow-arrow
Бавария близка к подписанию звезды Фулхэма за 40-45 миллионов
yellow-arrow
Арсенал открыт для предложений по четырем игрокам. Среди них - Рэмсдейл
Тибо Куртуа Саудовская Аравия Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости