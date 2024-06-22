Милан интересуется двумя игроками Тоттенгема

По информации журналиста Даниэле Лонго, "Милан" несколько недель назад установил контакты с защитником "Тоттенгема" Эмерсоном Роялем. Игрок не против перехода в миланский клуб. "Шпоры" хотят за Эмерсона 25 миллионов евро (рыночная стоимость – 17 миллионов).

Кроме этого, журналисты Николо Скирра и Антонио Витьелло сообщают об интересе "Милана" к еще одному игроку "Тоттенгема" полузащитнику Пьер-Эмилю Гейбьергу. Датчанин хочет покинуть лондонцев. Его стоимость – 20 миллионов евро.

Контракт Эмерсона со "шпорами" действует до лета 2026 года. Соглашение с Гейбьергом действует до лета 2025-го года.