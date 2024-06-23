Эмерсон Роял: Я знаю, что Милан делал запрос в Тоттенхэм насчет меня. Я горжусь этим

В последнее время СМИ сообщают об интересе "Милана" к защитнику "Тоттенхэма" Эмерсону Роялу. Футболист подтвердил эту информацию.

"Да, я знаю, что "Милан" делал запрос в "Тоттенхэм" относительно меня. Я горжусь этим, "Милан" - великий клуб. Давайте посмотрим, что произойдет с "Миланом", я просто рад знать, что они проявляют ко мне интерес", - сказал игрок.

В сезоне 2023/24 Эмерсон Роял провел 24 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 18 миллионов евро.