Щенсный согласился на переход в клуб из Саудовской Аравии
К Роналду
Фото: twitter.com/relevo
Итальянские СМИ сообщают, что голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсный вскоре перейдет в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср". 34-летний поляк не хотел покидать Италию этим летом, но впоследствии все же согласился на трансфер.
На следующей неделе будет подписан контракт с саудитами сроком на 2 года, с зарплатой около 19-ти миллионов евро за сезон.
Щенсный выступал за "Ювентус" 7 лет. В последнем сезоне провел за клуб 35 матчей. Все они были в рамках Серии А.
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Источник:football-italia.net
Опубликовал: Виктор Иванчук
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