Щенсный согласился на переход в клуб из Саудовской Аравии

Итальянские СМИ сообщают, что голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсный вскоре перейдет в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср". 34-летний поляк не хотел покидать Италию этим летом, но впоследствии все же согласился на трансфер.

На следующей неделе будет подписан контракт с саудитами сроком на 2 года, с зарплатой около 19-ти миллионов евро за сезон.

Щенсный выступал за "Ювентус" 7 лет. В последнем сезоне провел за клуб 35 матчей. Все они были в рамках Серии А.