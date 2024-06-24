Окажется в одной команде с россиянином? ПСЖ заинтересован в трансфере звезды сборной Украины

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный занимает одно из первых мест в списке трансферных целей ряда ведущих европейских клубов. Об этом сообщает The Mirror.

В их число входит и "Пари Сен-Жермен", который готов сделать предложение по центрбеку после окончания Евро-2024.

В то же время "Борнмут" намерен сохранить Забарного в своей команде. Напомним, что к английскому клубу Илья присоединился в 2023 году, перейдя из киевского "Динамо".

В прошлом сезоне 21-летний футболист принял участие в 42 матчах во всех турнирах, отличившись одним голом.

Контракт Забарного с "Борнмутом" рассчитан до июня 2028 года.



Напомним, что этим летом "ПСЖ" приобрёл российского голкипера Матвея Сафонова.