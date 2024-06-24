Окажется в одной команде с россиянином? ПСЖ заинтересован в трансфере звезды сборной Украины
Кандидатура Забарного вызывает интерес не только у парижан
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный занимает одно из первых мест в списке трансферных целей ряда ведущих европейских клубов. Об этом сообщает The Mirror.
В их число входит и "Пари Сен-Жермен", который готов сделать предложение по центрбеку после окончания Евро-2024.
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В то же время "Борнмут" намерен сохранить Забарного в своей команде. Напомним, что к английскому клубу Илья присоединился в 2023 году, перейдя из киевского "Динамо".
В прошлом сезоне 21-летний футболист принял участие в 42 матчах во всех турнирах, отличившись одним голом.
Контракт Забарного с "Борнмутом" рассчитан до июня 2028 года.
Напомним, что этим летом "ПСЖ" приобрёл российского голкипера Матвея Сафонова.
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