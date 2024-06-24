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Окажется в одной команде с россиянином? ПСЖ заинтересован в трансфере звезды сборной Украины

Трансферы

Кандидатура Забарного вызывает интерес не только у парижан

Окажется в одной команде с россиянином? ПСЖ заинтересован в трансфере звезды сборной Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный занимает одно из первых мест в списке трансферных целей ряда ведущих европейских клубов. Об этом сообщает The Mirror.

В их число входит и "Пари Сен-Жермен", который готов сделать предложение по центрбеку после окончания Евро-2024.

В то же время "Борнмут" намерен сохранить Забарного в своей команде. Напомним, что к английскому клубу Илья присоединился в 2023 году, перейдя из киевского "Динамо".

В прошлом сезоне 21-летний футболист принял участие в 42 матчах во всех турнирах, отличившись одним голом.

Контракт Забарного с "Борнмутом" рассчитан до июня 2028 года.

Напомним, что этим летом "ПСЖ" приобрёл российского голкипера Матвея Сафонова.

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Борнмут Пари Сен-Жермен трансфер Илья Забарный
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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same tak(Україна)
24.06.2024 в 16:01
забарному не нужно идти в псж
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Комментарии 1
same tak(Україна)
24.06.2024 в 16:01
забарному не нужно идти в псж
Ответить
0
1

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