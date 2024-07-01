Мамардашвили: Переход в Баварию? У них все еще лучший вратарь мира

Голкипер сборной Грузии и "Валенсии" Георгий Мамардашвили отреагировал на слухи о возможном переходе в "Баварию".

"В "Баварии" все еще лучший вратарь в мире. Поэтому сейчас трансфер в этот клуб невозможен. Я бы перешел туда только в том случае, если бы играл. Если я не буду играть - тогда нет", - сказал грузин в интервью Sky News.