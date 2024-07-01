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Мамардашвили: Переход в Баварию? У них все еще лучший вратарь мира

Трансферы
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При нынешних раскладах сделка невозможна

Мамардашвили: Переход в Баварию? У них все еще лучший вратарь мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Грузии и "Валенсии" Георгий Мамардашвили отреагировал на слухи о возможном переходе в "Баварию".

"В "Баварии" все еще лучший вратарь в мире. Поэтому сейчас трансфер в этот клуб невозможен. Я бы перешел туда только в том случае, если бы играл. Если я не буду играть - тогда нет", - сказал грузин в интервью Sky News.

Ранее об интересе к Мамардашвили сообщалось со стороны мадридского "Атлетико" и лондонского "Челси".

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер трансфер Георгий Мамардашвили Валенсия
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Опубликовал: Александр Бураков
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