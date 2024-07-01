  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Лидер сборной Грузии на Евро-2024 перешёл в клуб второго дивизиона Франции
В тренде

Лидер сборной Грузии на Евро-2024 перешёл в клуб второго дивизиона Франции

Трансферы

Неожиданный вариант после впечатляющего Евро

Лидер сборной Грузии на Евро-2024 перешёл в клуб второго дивизиона Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
"Аякс" и "Мец" достигли соглашения по трансферу Жоржа Микаутадзе.

Отмечается, что "Мец" воспользовался опцией выкупа грузинского нападающего после окончания последних шести месяцев аренды Микаутадзе во французском клубе.

Стоимость трансфера составила 13 миллионов евро.

По итогам прошлого сезона "Мец" вылетел в Лигу 2, проиграв в переходных матчах "Сент-Этьену".

На счету Микаутадзе 3 забитых мяча на чемпионате Европы-2024 в составе сборной Грузии.
По теме
yellow-arrow
Ньюкасл выкупил 19-летнего воспитанника Челси за 28 млн фунтов
yellow-arrow
Мамардашвили: Переход в Баварию? У них все еще лучший вратарь мира
yellow-arrow
Саудовский клуб предлагает 30 млн евро за форварда Аталанты
Аякс (Амстердам) Мец трансфер Жорж Микаутадзе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ajax
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
01.07.2024 в 15:21
Потом они перепродадут в другой клуб за более дорогую сумму, даже этим летом могут
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
MaximSK (Киев)
01.07.2024 в 15:21
Потом они перепродадут в другой клуб за более дорогую сумму, даже этим летом могут
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости