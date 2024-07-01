Лидер сборной Грузии на Евро-2024 перешёл в клуб второго дивизиона Франции
Неожиданный вариант после впечатляющего Евро
Getty Images / Global Images Ukraine
"Аякс" и "Мец" достигли соглашения по трансферу Жоржа Микаутадзе. Отмечается, что "Мец" воспользовался опцией выкупа грузинского нападающего после окончания последних шести месяцев аренды Микаутадзе во французском клубе. Стоимость трансфера составила 13 миллионов евро. По итогам прошлого сезона "Мец" вылетел в Лигу 2, проиграв в переходных матчах "Сент-Этьену". На счету Микаутадзе 3 забитых мяча на чемпионате Европы-2024 в составе сборной Грузии.
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Источник:Ajax
Опубликовал: Александр Бураков
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MaximSK (Киев)
01.07.2024 в 15:21
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