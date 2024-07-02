Новый клуб Моуринью выкупил защитника Атлетико
Сколько выручили "матрасники" - пока не разглашается
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Атлетико" Чаглар Сеюнджю стал полноценным игроком "Фенербахче".
Вторую половину прошлого сезона 28-летний футболист провёл в составе турецкого клуба на правах аренды, и отличился за это время двумя голами в 12 матчах.
Контракт между сторонами рассчитан до 2027 года. Соглашение подписано по схеме "3+1".
Напомним, 2 июня новым главным тренером "Фенербахче" стал Жозе Моуринью.
Çağlar Söyüncü Sarı Lacivert Renklerimize Bağlandı— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 1, 2024
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda Kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır.
Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıl… pic.twitter.com/zg8dqH0DLJ
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