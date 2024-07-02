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Новый клуб Моуринью выкупил защитника Атлетико

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Сколько выручили "матрасники" - пока не разглашается

Новый клуб Моуринью выкупил защитника Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Атлетико" Чаглар Сеюнджю стал полноценным игроком "Фенербахче".

Вторую половину прошлого сезона 28-летний футболист провёл в составе турецкого клуба на правах аренды, и отличился за это время двумя голами в 12 матчах.

Контракт между сторонами рассчитан до 2027 года. Соглашение подписано по схеме "3+1".

Напомним, 2 июня новым главным тренером "Фенербахче" стал Жозе Моуринью.

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Опубликовал: Александр Бураков
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