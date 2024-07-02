Новый клуб Моуринью выкупил защитника Атлетико

Защитник "Атлетико" Чаглар Сеюнджю стал полноценным игроком "Фенербахче".

Вторую половину прошлого сезона 28-летний футболист провёл в составе турецкого клуба на правах аренды, и отличился за это время двумя голами в 12 матчах.

Контракт между сторонами рассчитан до 2027 года. Соглашение подписано по схеме "3+1".

Напомним, 2 июня новым главным тренером "Фенербахче" стал Жозе Моуринью.