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Игрок сборной Португалии находится в шаге от перехода в Баварию

Трансферы

Сага подходит к завершению

Игрок сборной Португалии находится в шаге от перехода в Баварию

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Бавария" близка к подписанию португальского полузащитника "Фулхэма" Жоао Пальиньи. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плоттенберг.

По информации источника, процесс заключения сделки находится на завершающей стадии. Сторонам осталось уточнить лишь некоторые детали.

В прошедшем сезоне Пальинья отметился 4 голами и 1 результативной передачей в 38 матчах во всех турнирах.

На данный момент хавбек находится в расположении сборной Португалии на Евро-2024, где его команда сыграет в 1/4 финала против Франции.

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Бавария (Мюнхен) Фулхэм (Лондон) трансфер Жоау Пальинья
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Опубликовал: Александр Бураков
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