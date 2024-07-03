Игрок сборной Португалии находится в шаге от перехода в Баварию
Сага подходит к завершению
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"Бавария" близка к подписанию португальского полузащитника "Фулхэма" Жоао Пальиньи. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плоттенберг.
По информации источника, процесс заключения сделки находится на завершающей стадии. Сторонам осталось уточнить лишь некоторые детали.
В прошедшем сезоне Пальинья отметился 4 голами и 1 результативной передачей в 38 матчах во всех турнирах.
На данный момент хавбек находится в расположении сборной Португалии на Евро-2024, где его команда сыграет в 1/4 финала против Франции.
???????? Exclusive | It’s almost a DONE DEAL now: João #Palhinha will join FC Bayern!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 3, 2024
Only small details to be clarified between Bayern and Fulham now ✔️@SkySportDE ???????? pic.twitter.com/YNKskeIswp
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