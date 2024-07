Игрок сборной Португалии находится в шаге от перехода в Баварию

"Бавария" близка к подписанию португальского полузащитника "Фулхэма" Жоао Пальиньи. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плоттенберг.

По информации источника, процесс заключения сделки находится на завершающей стадии. Сторонам осталось уточнить лишь некоторые детали.

В прошедшем сезоне Пальинья отметился 4 голами и 1 результативной передачей в 38 матчах во всех турнирах.

На данный момент хавбек находится в расположении сборной Португалии на Евро-2024, где его команда сыграет в 1/4 финала против Франции.

