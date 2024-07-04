Болонья отклонила предложение Арсенала по Калафьори - переговоры на этом не заканчиваются

Защитник "Болоньи" Риккардо Калафьори может перейти в лондонский "Арсенал".

По информации Corriere dello Sport, итальянский клуб ответил отказом на первое предложение "канониров" в размере 47 миллионов евро.

Отмечается, что за трансфер Калафьори "Болонья" запрашивает не менее 50 миллионов евро.

Впрочем, "Арсенал" готов удовлетворить финансовые требования другой стороны, и повысить сумму предложения.

Также об интересе к Калафьори ранее сообщалось со стороны "Челси", "Реала" и "Ювентуса".

В прошлом сезоне 22-летний защитник отличился 2 голами и 5 результативными передачами в 33 матчах во всех турнирах.