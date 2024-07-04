Бразильский хавбек Вест Хэма Пакета близок к возвращению на родину

Руководство бразильского "Фламенго" проведет переговоры с "Вест Хэмом" по поводу трансфера Лукаса Пакеты.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, на данный момент бразильский клуб пытается оформить аренду полузащитника, но более вероятны, что стороны заключат полноценный трансфер.

Также источник сообщает о предстоящих переговорах с окружением 27-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Пакета отличился 8 забитыми мячами и 7 ассистами в 43 матчах.

Сейчас Луис находится в расположении сборной Бразилии на Кубке Америки.