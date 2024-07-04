Рома хочет подписать одного из лучших бомбардиров Ла Лиги в прошлом сезоне

"Рома" намерена заполучить норвежского нападающего "Вильярреала" Александера Серлота.

Как сообщает испанский новостной портал Relevo, римский клуб уже сделал первое предложение (сумма не разглашается) по трансферу футболиста, но "Вильярреал" сразу же его отклонил, установив ценник в размере 35 миллионов евро.

Отмечается, что "Рома" уже оценивает варианты улучшения предложения. Ожидается, что в скором времени переговоры между сторонами будут продолжены.

В прошлом сезоне Серлот забил 26 голов и отдал 6 результативных передач во всех турнирах.