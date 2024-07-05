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Атлетико отказался платить за Довбика, но готов оформить трансфер другого форварда за 100 млн

Трансферы

У матрасников сменился кандидат на позицию нападающего

Атлетико отказался платить за Довбика, но готов оформить трансфер другого форварда за 100 млн

instagram.com/gironafc

Новина українською

Долгое время украинца связывали с "матрасниками", но столичный клуб не захотел покрывать клаусулу в 40 млн евро. Хотя вполне возможно, что это лишь повод для негативного ответа после выступления Артема на Евро.

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Источник сообщает, что теперь "кольчонерос" серьезно заинтересовались бомбардиром "Спортинга" Виктором Дьёкерешем. "Красно-белые" готовы к соглашению на 100 млн, но португальская сторона должна согласиться на оплату частями.

Вместе с тем, Альваро Мората не спешит покидать Мадрид, поэтому острая потребность в покупке форварда может исчезнуть.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Виктор Дьёкереш
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Источник:
GOL digital
Опубликовал: Александр Симченко
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