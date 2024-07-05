Лион приобрёл у Бетиса чемпиона Олимпийских игр-2020
Второй трансфер за день
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"Лион" объявил о переходе 24-летнего левого защитника "Бетиса" Абнера Винисиуса.
Контракт стороны заключили на пять лет — до 30 июня 2029 года. Сумма трансфера - 8 миллионов евро. По условиям сделки, испанский клуб получит 20% от суммы перепродажи игрока.
За "Бетис" Абнер выступал с января 2023 года, и за этот период принял участие в 45 матчах.
В 2021 году Винисиус завоевал золото Олимпиады в составе олимпийской сборной Бразилии.
Olympique Lyonnais have announced the arrival of Brazilian defender Abner Vinicius from Real Betis for the next five seasons, until 30 June 2029 ????????????#Abner2029— Olympique Lyonnais ???????????????? (@OL_English) July 5, 2024
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