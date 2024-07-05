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Лион приобрёл у Бетиса чемпиона Олимпийских игр-2020

Трансферы

Второй трансфер за день

Лион приобрёл у Бетиса чемпиона Олимпийских игр-2020

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лион" объявил о переходе 24-летнего левого защитника "Бетиса" Абнера Винисиуса.

Контракт стороны заключили на пять лет — до 30 июня 2029 года. Сумма трансфера - 8 миллионов евро. По условиям сделки, испанский клуб получит 20% от суммы перепродажи игрока.

За "Бетис" Абнер выступал с января 2023 года, и за этот период принял участие в 45 матчах.

В 2021 году Винисиус завоевал золото Олимпиады в составе олимпийской сборной Бразилии.

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Источник:
Lyon
Опубликовал: Александр Бураков
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