Лион приобрёл у Бетиса чемпиона Олимпийских игр-2020

"Лион" объявил о переходе 24-летнего левого защитника "Бетиса" Абнера Винисиуса.

Контракт стороны заключили на пять лет — до 30 июня 2029 года. Сумма трансфера - 8 миллионов евро. По условиям сделки, испанский клуб получит 20% от суммы перепродажи игрока.

За "Бетис" Абнер выступал с января 2023 года, и за этот период принял участие в 45 матчах.

В 2021 году Винисиус завоевал золото Олимпиады в составе олимпийской сборной Бразилии.

