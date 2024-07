Источник: Де Брюйне договорился о переходе в клуб, за который выступаютБензема и Канте

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брейне близок к переходу в "Аль-Иттихад".

По информации инсайдера Руди Галетти, 33-летний футболист уже дал устное согласие на переход в саудовский клуб.

В руководстве "Сити" также готовы расстаться с Де Брюйне. Контракт бельгийца с "горожанами" рассчитан до 2025 года.

На счету Де Брюйне 6 забитых мячей и 18 ассистов в 26 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне.

