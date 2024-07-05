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Источник: Де Брюйне договорился о переходе в клуб, за который выступаютБензема и Канте

Трансферы

Кевин может покинуть Европу

Источник: Де Брюйне договорился о переходе в клуб, за который выступаютБензема и Канте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брейне близок к переходу в "Аль-Иттихад".

По информации инсайдера Руди Галетти, 33-летний футболист уже дал устное согласие на переход в саудовский клуб.

В руководстве "Сити" также готовы расстаться с Де Брюйне. Контракт бельгийца с "горожанами" рассчитан до 2025 года.

На счету Де Брюйне 6 забитых мячей и 18 ассистов в 26 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне.

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Манчестер Сити Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Кевин Де Брюйне трансфер
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Опубликовал: Александр Бураков
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