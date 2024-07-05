Источник: Де Брюйне договорился о переходе в клуб, за который выступаютБензема и Канте
Кевин может покинуть Европу
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брейне близок к переходу в "Аль-Иттихад". По информации инсайдера Руди Галетти, 33-летний футболист уже дал устное согласие на переход в саудовский клуб. В руководстве "Сити" также готовы расстаться с Де Брюйне. Контракт бельгийца с "горожанами" рассчитан до 2025 года. На счету Де Брюйне 6 забитых мячей и 18 ассистов в 26 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне.
???????? Verbal understanding reached between #AlIttihad and #DeBruyne. ????⚫— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 4, 2024
????️ A delegation of the PIF and some representatives of the ???????? club spoke to the ???????? player, who gave his approval to the transfer.
???? Now it's up to clubs: #ManCity are open to letting him go. ????⚽ https://t.co/tyJwtq56ad pic.twitter.com/4krvU6Rg5s
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Опубликовал: Александр Бураков
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