Экс-хавбек Ромы и Интера вернулся в Серию А из Галатасарая
Итальянец возвращается в родной чемпионат
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Пресс-служба "Аталанты" объявила о переходе 25-летнего полузащитника "Галатасарая" Николо Дзаньоло на правах аренды. Сумма сделки составила 6 миллионов евро.
Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона 2024/25. При соблюдении определенных условий у итальянского клуба появится возможность выкупить футболиста за 15,5 млн. евро.
Предыдущий сезон 25-летний Дзаньоло провел в аренде в "Астон Вилле", и отметился 3 забитыми мячами в 39 матчах во всех турнирах.
Напомним, что из-за травмы стопы Николо не смог принять участия на чемпионате Европы-2024 в составе сборной Италии.
Bentornato in Italia, benvenuto a Bergamo Nicolò ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 5, 2024
Welcome back to Italy, welcome to Bergamo Nicolò ????????#Zaniolo | #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/j84VM0Wgdf
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