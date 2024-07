Экс-хавбек Ромы и Интера вернулся в Серию А из Галатасарая

Пресс-служба "Аталанты" объявила о переходе 25-летнего полузащитника "Галатасарая" Николо Дзаньоло на правах аренды. Сумма сделки составила 6 миллионов евро.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона 2024/25. При соблюдении определенных условий у итальянского клуба появится возможность выкупить футболиста за 15,5 млн. евро.

Предыдущий сезон 25-летний Дзаньоло провел в аренде в "Астон Вилле", и отметился 3 забитыми мячами в 39 матчах во всех турнирах.

Напомним, что из-за травмы стопы Николо не смог принять участия на чемпионате Европы-2024 в составе сборной Италии.

Bentornato in Italia, benvenuto a Bergamo Nicolò ????



Welcome back to Italy, welcome to Bergamo Nicolò ????????#Zaniolo | #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/j84VM0Wgdf