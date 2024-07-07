Бавария подписала вингера Кристал Пэлас

Мюнхенская "Бавария" на официальном сайте клуба сообщила о трансфере вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе.

Как сообщает Bild, за 22-летнего игрока атаки "Бавария" заплатила 51 млн евро (также возможны бонусы в размере до 5 млн). Контракт рассчитан до 2029-го года.

Олисе родился в Лондоне, но представляет молодежную сборную Франции. Техничный вингер с хорошим дриблингом и ударом был в молодежках "Арсенала", "Челси", "Манчестер Сити", но в конце концов смог проявить себя в клубе Чемпионшипа "Рединг", где его и нашел "Пэлас". За клуб АПЛ он провел 90 матчей и отметился 41-м результативным действием (16 голов + 25 ассистов).