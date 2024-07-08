Экс-форвард Челси перешёл в Галатасарай
И снова турецкий гранд
Galatasaray
Пресс-служба "Галатасарая" сообщила о переходе нападающего Миши Батшуайи.
По информации СМИ, контракт между сторонами будет рассчитан на три года.
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Последним клубом Батшуайи был "Фенербахче". В составе нового клуба Жозе Моуринью 30-летний бельгиец отличился 44 забитыми мячами и 9 результативными передачами в 75 матчах.
Также Батшуайи ранее выступал за "Бешикташ", "Челси", "Кристал Пэлас", "Валенсию", "Боруссию" Дортмунд", "Марсель" и "Стандард".
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Опубликовал: Александр Бураков
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