Наполи подписал чемпиона Европы-2020

Пресс-служба "Наполи" сообщила о приобретении бывшего защитника "Ромы" Леонардо Спинаццолы.

Трудовое соглашение с 31-летним футболистом "адзурри" заключили на два сезона - до лета 2026 года.

Напомним, что в конце июня у Спинаццолы истек контракт с "Ромой", после чего он стал свободным агентом.

В прошлом сезоне Леонардо принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.

Leonardo is proud to be one of us!



???? #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeSpinazzola pic.twitter.com/FWIm4RAbOx