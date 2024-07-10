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Наполи подписал чемпиона Европы-2020

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Наполи подписал чемпиона Европы-2020

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Пресс-служба "Наполи" сообщила о приобретении бывшего защитника "Ромы" Леонардо Спинаццолы.

Трудовое соглашение с 31-летним футболистом "адзурри" заключили на два сезона - до лета 2026 года.

Напомним, что в конце июня у Спинаццолы истек контракт с "Ромой", после чего он стал свободным агентом.

В прошлом сезоне Леонардо принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.

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Источник:
SSC Napoli
Опубликовал: Александр Бураков
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