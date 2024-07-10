Наполи подписал чемпиона Европы-2020

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Пресс-служба "Наполи" сообщила о приобретении бывшего защитника "Ромы" Леонардо Спинаццолы.
Трудовое соглашение с 31-летним футболистом "адзурри" заключили на два сезона - до лета 2026 года.
Напомним, что в конце июня у Спинаццолы истек контракт с "Ромой", после чего он стал свободным агентом.
В прошлом сезоне Леонардо принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.
Leonardo is proud to be one of us!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 10, 2024
???? #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeSpinazzola pic.twitter.com/FWIm4RAbOx
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Источник:SSC Napoli
Опубликовал: Александр Бураков
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