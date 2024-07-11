Бавария подписала португальского опорника из АПЛ
Компани продолжает усиливать состав
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Баварии" сообщила о подписании опорного полузащитника "Фулхэма" и сборной Португалии Жоау Пальиньи.
Контракт стороны заключили на четыре года - до 30 июня 2028 года.
Ранее СМИ сообщали, что этот трансфер 29-летнего футболиста обойдётся мюнхенскому клубу в более чем 45 миллионов евро (включительно с бонусами).
В прошлом сезоне Пальинья провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Также на счету Жоао 27 сыгранных игр в составе национальной команды Португалии.
До перехода в "Фулхэм" Пальинья выступал за "Спортинг", "Брагу" и "Белененсеш".
???????????????????? ???????? ????????.— FC Bayern München (@FCBayern) July 11, 2024
FC Bayern verpflichtet João Palhinha! ✍️????
???? https://t.co/A1mMGPZF7v#ServusJoão #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/Ve38Txo4pA
Популярное сейчас
- Массовая драка на Кубке Америки. Дарвин Нуньес бросался стулом и получил по лицу от фаната
- В УАФ прокомментировали слухи о натурализации Педриньо
- Три льва снова в финале. Нидерланды – Англия 1:2. Обзор матча и видео голов
- Больше 50 млн евро. Бавария подписала вингера Кристал Пэлас
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО