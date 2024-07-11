Бавария подписала португальского опорника из АПЛ

Пресс-служба "Баварии" сообщила о подписании опорного полузащитника "Фулхэма" и сборной Португалии Жоау Пальиньи.

Контракт стороны заключили на четыре года - до 30 июня 2028 года.

Ранее СМИ сообщали, что этот трансфер 29-летнего футболиста обойдётся мюнхенскому клубу в более чем 45 миллионов евро (включительно с бонусами).

В прошлом сезоне Пальинья провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Также на счету Жоао 27 сыгранных игр в составе национальной команды Португалии.

До перехода в "Фулхэм" Пальинья выступал за "Спортинг", "Брагу" и "Белененсеш".