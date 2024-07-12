Скира: Барселона отклонила предложение ПСЖ по Ямалю

Инсайдер Николо Скира сообщает, что парижский клуб видел в своем составе вундеркинда каталонского гранда. Впрочем, "принцы" получили отказ – президент "блаугранас" Жоау Лапорта не планирует продавать футболиста.

Читайте также: ПСЖ хочет убедить вундеркинда Барселоны покинуть свой клуб

Отмечается, что французская сторона предлагала более 200 млн. евро. Несмотря на финансовые трудности, "сине-гранатовые" не проявили заинтересованность в этом соглашении.

16-летний Ламин Ямаль сыграл на профессиональном уровне уже 67 встреч (9 голов, 14 ассистов). Он записал в актив по одному результативному действию в четырех из шести поединков на Евро-2024.