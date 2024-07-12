Скира: Барселона отклонила предложение ПСЖ по Ямалю
Чемпион Франции пытался приобрести юного таланта
Getty Images/Global Images Ukraine
Инсайдер Николо Скира сообщает, что парижский клуб видел в своем составе вундеркинда каталонского гранда. Впрочем, "принцы" получили отказ – президент "блаугранас" Жоау Лапорта не планирует продавать футболиста.
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Отмечается, что французская сторона предлагала более 200 млн. евро. Несмотря на финансовые трудности, "сине-гранатовые" не проявили заинтересованность в этом соглашении.
16-летний Ламин Ямаль сыграл на профессиональном уровне уже 67 встреч (9 голов, 14 ассистов). Он записал в актив по одному результативному действию в четырех из шести поединков на Евро-2024.
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Источник:Nicolò Schira
Опубликовал: Александр Симченко
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