Ольмо: Если клубы хотят меня купить - они знают что делать. Хочу выигрывать титулы

Полузащитник сборной Испании и "Лейпцига" Дани Ольмо высказался своем будущем.

До 20 июля действует пункт о выкупе Ольмо из немецкого клуба за 60 миллионов евро.

"Если клубы хотят меня приобрести - они знают, что делать.

Еще есть время до 20 июля, затем будут сложные переговоры!

У меня действует контракт с "Лейпцигом", и я хочу выигрывать титулы", - цитирует Ольмо журналист Фабрицио Романо со ссылкой на El Larguero.

На счету Ольмо 13 забитых мячей и 7 ассистов в прошлом сезоне во всех турнирах.