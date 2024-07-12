Ольмо: Если клубы хотят меня купить - они знают что делать. Хочу выигрывать титулы
Испанский хавбек готов сменить команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Испании и "Лейпцига" Дани Ольмо высказался своем будущем. До 20 июля действует пункт о выкупе Ольмо из немецкого клуба за 60 миллионов евро. "Если клубы хотят меня приобрести - они знают, что делать. Еще есть время до 20 июля, затем будут сложные переговоры! У меня действует контракт с "Лейпцигом", и я хочу выигрывать титулы", - цитирует Ольмо журналист Фабрицио Романо со ссылкой на El Larguero. На счету Ольмо 13 забитых мячей и 7 ассистов в прошлом сезоне во всех турнирах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер проиграл в спарринге, Сирота нашел новый клуб, а Лунин может переехать в Лондон. Главные новости за 11 июля
- Таблица коэффициентов. Один из конкурентов Украины берет первые очки
- ЛК. Жальгирис с украинцем в резерве побеждает, Милсами бьет белорусов
- Скира: Барселона отклонила предложение ПСЖ по Ямалю
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Из Динамо в Шахтер. Куда попал Александр Сирота
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн