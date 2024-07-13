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Астон Вилла усилилась хавбеком Эвертона - инсайдер

Трансферы
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Бельгиец пошел на повышение

Астон Вилла усилилась хавбеком Эвертона - инсайдер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Опорник "Эвертона" усилил другого представителя АПЛ. "Львы" оформили трансфер за 50 млн фунтов. 2 года назад мерсисайдцы заплатили "Лиллю" 35 млн евро за талантливого футболиста.

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На следующей неделе стороны подпишут контракт до 2029 года, как пишет Фабрицио Романо. В составе "ирисок" бельгиец сенегальского происхождения отыграл 72 поединка (15 желтых карточек).

Амаду – воспитанник "Андерлехта" и "Зюлте-Варегема". Первые шаги во взрослом футболе начал делать в дубле "Хоффенхайма", но уже скоро присоединился к "Гамбургу".

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Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль) Амаду Онана
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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