Легенда Лацио Иммобиле перешел в Бешикташ

Турецкий "Бешикташ" объявил о подписании 34-летнего нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле. Сумма трансфера не оглашается. Однако, инсайдер Николо Скира сообщал о 3 миллионах евро.

Игрок подписал контракт сроком на 2 года. Он будет получать 6 миллионов евро за сезон.

Yeni transferimiz Ciro Immobile, bugün @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. ???? pic.twitter.com/RVFCo6PpCK — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 13, 2024

За "Лацио" Чиро провел 340 матчей, в которых забил 207 голов, и отдал 50 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста - 4 миллиона евро.