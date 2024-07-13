Легенда Лацио Иммобиле перешел в Бешикташ
Теперь Турция
Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий "Бешикташ" объявил о подписании 34-летнего нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле. Сумма трансфера не оглашается. Однако, инсайдер Николо Скира сообщал о 3 миллионах евро.
Игрок подписал контракт сроком на 2 года. Он будет получать 6 миллионов евро за сезон.
Yeni transferimiz Ciro Immobile, bugün @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. ???? pic.twitter.com/RVFCo6PpCK— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 13, 2024
За "Лацио" Чиро провел 340 матчей, в которых забил 207 голов, и отдал 50 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста - 4 миллиона евро.
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Источник:Бешикташ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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