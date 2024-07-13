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Легенда Лацио Иммобиле перешел в Бешикташ

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Легенда Лацио Иммобиле перешел в Бешикташ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Турецкий "Бешикташ" объявил о подписании 34-летнего нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле. Сумма трансфера не оглашается. Однако, инсайдер Николо Скира сообщал о 3 миллионах евро.

Игрок подписал контракт сроком на 2 года. Он будет получать 6 миллионов евро за сезон.

За "Лацио" Чиро провел 340 матчей, в которых забил 207 голов, и отдал 50 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста - 4 миллиона евро.

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Чиро Иммобиле Бешикташ (Стамбул) Лацио (Рим)
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Источник:
Бешикташ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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