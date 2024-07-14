Манчестер Юнайтед подписал нидерландского нападающего за более чем 40 миллионов евро
Из Болоньи
Фото: Манчестер Юнайтед
"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере нидерландского нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзе. Игрок подписал контракт до 2029-го года с опцией продления еще на год.
По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составляет 42,5 млн. евро. Нынешняя рыночная стоимость футболиста - 50 млн.
Reds, he's here ????— Manchester United (@ManUtd) July 14, 2024
???? @Snapdragon#MUFC || #ShotOnSnapdragon pic.twitter.com/AvhxltxQIq
Ранее Зиркзе играл за "Баварию", "Парму" и "Андерлехт". В прошлом сезоне в 37-ми матчах за "Болонью" забил 12 голов и отдал 6 ассистов.
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Источник:Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Виктор Иванчук
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