10 самых дорогих трансферов по итогам первой половины лета
Ряд клубов уже успели потратить немалые средства на новичков
Фото з відкритих джерел
Переход Майкла Олисе из "Кристалл Пелас" в "Баварию" за 53 млн евро – пока самый дорогой трансфер лета. Интересно, что в топ-10 попали сразу два новичка мюнхенского клуба, не привыкшего выделять большие суммы на усиление.
Экс-полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис присоединился к "Ювентусу" за 51,5 млн, а 51 млн стоило соглашение по Жоау Пальиньи. Португалец сменил "Фулхэм" на "Баварию". Также в топ-10 попали следующие игроки:
- Эндрик (47,5 млн, "Палмейрас" - "Реал")
- Макс Килман (47,5 млн, "Вулверхэмптон" - "Вест Хэм")
- Иен Матсен (44,5 млн, "Челси" - "Астон Вилла")
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- Джошуа Зиркзе (42,5 млн, "Болонья" - "Манчестер Юнайтед")
- Арчи Грей (41,2 млн, "Лидс" - "Тоттенхэм")
- Эллиот Андерсон (41,2 млн, "Ньюкасл" - "Ноттингем Форест")
- Кирнан Дьюзбери-Холл (35,4 млн, "Лестер" - "Челси")
Впрочем, самый громкий трансфер лета оказался бесплатным.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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