10 самых дорогих трансферов по итогам первой половины лета

Переход Майкла Олисе из "Кристалл Пелас" в "Баварию" за 53 млн евро – пока самый дорогой трансфер лета. Интересно, что в топ-10 попали сразу два новичка мюнхенского клуба, не привыкшего выделять большие суммы на усиление.

Экс-полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис присоединился к "Ювентусу" за 51,5 млн, а 51 млн стоило соглашение по Жоау Пальиньи. Португалец сменил "Фулхэм" на "Баварию". Также в топ-10 попали следующие игроки:

Эндрик (47,5 млн, "Палмейрас" - "Реал")

(47,5 млн, "Палмейрас" - "Реал") Макс Килман (47,5 млн, "Вулверхэмптон" - "Вест Хэм")

(47,5 млн, "Вулверхэмптон" - "Вест Хэм") Иен Матсен (44,5 млн, "Челси" - "Астон Вилла")

Джошуа Зиркзе (42,5 млн, "Болонья" - "Манчестер Юнайтед")

(42,5 млн, "Болонья" - "Манчестер Юнайтед") Арчи Грей (41,2 млн, "Лидс" - "Тоттенхэм")

(41,2 млн, "Лидс" - "Тоттенхэм") Эллиот Андерсон (41,2 млн, "Ньюкасл" - "Ноттингем Форест")

(41,2 млн, "Ньюкасл" - "Ноттингем Форест") Кирнан Дьюзбери-Холл (35,4 млн, "Лестер" - "Челси")

Впрочем, самый громкий трансфер лета оказался бесплатным.