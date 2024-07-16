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10 самых дорогих трансферов по итогам первой половины лета

Трансферы
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Ряд клубов уже успели потратить немалые средства на новичков

10 самых дорогих трансферов по итогам первой половины лета

Фото з відкритих джерел

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Переход Майкла Олисе из "Кристалл Пелас" в "Баварию" за 53 млн евро – пока самый дорогой трансфер лета. Интересно, что в топ-10 попали сразу два новичка мюнхенского клуба, не привыкшего выделять большие суммы на усиление.

Экс-полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис присоединился к "Ювентусу" за 51,5 млн, а 51 млн стоило соглашение по Жоау Пальиньи. Португалец сменил "Фулхэм" на "Баварию". Также в топ-10 попали следующие игроки:

  • Эндрик (47,5 млн, "Палмейрас" - "Реал")
  • Макс Килман (47,5 млн, "Вулверхэмптон" - "Вест Хэм")
  • Иен Матсен (44,5 млн, "Челси" - "Астон Вилла")
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  • Джошуа Зиркзе (42,5 млн, "Болонья" - "Манчестер Юнайтед")
  • Арчи Грей (41,2 млн, "Лидс" - "Тоттенхэм")
  • Эллиот Андерсон (41,2 млн, "Ньюкасл" - "Ноттингем Форест")
  • Кирнан Дьюзбери-Холл (35,4 млн, "Лестер" - "Челси")

Впрочем, самый громкий трансфер лета оказался бесплатным.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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